وزير الرياضة يتوقف لسماع أغنية.. ما قصتها ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أنهت مصر استعداداتها من أجل استضافة منافسات كأس العالم للناشئين لدراجات المضمار للمرة الأولى، والمقرر انطلاقها من الأول حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر الموقع الالكتروني لشبكة "سكاي نيوز عربية" مقطع فيديو لجولة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي باستاد القاهرة، لتفقد المضمار الدولي للدراجات الذي سيشهد منافسات البطولة.

وظهر صبحي في الفيديو وهو يستمع لأغنية حفل الافتتاح التي يقدمها المطرب محمد نور.

وأبدى صبحي إعجابه بالأغنية الحماسية التي استمع إليها من سيارة المطرب أثناء تواجده باستاد القاهرة.

وتقول الأغنية: "مع بعضنا خطوة بخطوة.. مهما تقابلك صعوبات.. خليك جامد وتحدى.. خليك دايما ورا حلمك.. خليك واثق من نفسك.. عجل الزمن بيدور.. داخلين سباق مالوش آخر.. حلفنا نلحقها ونسبقها.. شدينا حيلنا على الآخر.. واللى عنده طموح بيوصل لحلمه وبيعافر".

وفي مقطع آخر تقول الأغنية: " ماشيين في سكتنا وعنينا على المراكز الأولى.. وطول ما النية خير تلاقيها ماشيه معدوله.. عينيك على طريقك.. لا تبص يمين.. لا تبص شمال .. مكملين طريقنا .. وإحنا الأبطال .. إحنا التاريخ لنا فيه حكايات.. واحلم دايما تفضل سابق.. خليك فى فريق الأبطال".

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