رئيس سموحة: رفضنا إلغاء الكأس.. وحصلنا على "بيكهام وجمعة" من الأهلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن اتحاد الكرة استطلع رأى الأندية خلال الاجتماع الذى تم عقده منذ يومين ولكن فى النهاية هم من يتخذون القرارات بشكل نهائى.

وقال عامر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، إن هناك حالة من الغموض تسيطر على الموسم الكروي الجديد وهذا يشكل أمر خطير على الكرة المصرية.

وأضاف:" الغموض الذي يسيطر على المشهد بشأن دوري الموسم الجديد يؤدى إلى تراجعع الكرة بشكل كبير، ونتمنى أن يكون هناك قرارات فى صالح الأندية".

وأوضح، أن ناديه طلب استكمال بطولة كأس مصر ورفض فكرة الإلغاء، مؤكدًا أنه يفضل أن أي مسابقة تبدأ يتم استكمالها حتى النهاية".

وانتقل للحديث عن ملف التعاقدت لنادي سموحة والصفقات التبادلية مع الأهلي، مشيرا إلى أن ناديه لاعبان من القلعة الحمراء وفي الطريق لحسم الصفقة الثالثة.

وتابع:" حصلنا على أحمد بيكهام لمدة موسم وفهد جمعة لموسمين إلى جانب لاعب أخر يتم الاتفاق عليه خلال الفترة الحالية وسيتم حسم الأمر مع الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي".

وأتم رئيس سموحة: "محمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر عادوا إلى الأهلي ولم نستطع استمرارهما مع الفريق بسبب ارتفاع الراتب السنوي لهما".