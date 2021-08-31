نادي يوفنتوس يكشف عن ثمن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن ثمن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأعلن نادي مانشستر يونايتد، الجمعة الماضية، تعاقده مع اللاعب البرتغالي قادما من يوفنتوس، بعد 12 عاما قضاها خارج ملعب أولد ترافورد.

وبعد نحو 4 أيام من إعلان مانشستر يونايتد، نشر نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، رسالة وداعية، حرص فيها على تحية كريستيانو رونالدو بعد رحيله.

ورصد النادي عبر التقرير الذي نشره ما قدمه اللاعب البرتغالي خلال المواسم الـ3 التي قضاها مع "البيانكونيري" منذ الانتقال إلى صفوفه قادما من ريال مدريد الإسباني في 2018.

وأوضح يوفنتوس أن رونالدو انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو، قابلة للدفع على 5 سنوات مالية متفرقة.

وأشار النادي الإيطالي إلى وجود بنود إضافية في عقد الانتقال، قد تجعل يوفنتوس يحصل على 8 ملايين يورو إضافية بحد أقصى.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل رسمي عن ثمن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، في ظل ذكر العديد من الأرقام المتضاربة.

يُذكر أن رونالدو لعب لصالح يوفنتوس بين عامي 2018 و2021، ونجح في تسجيل 100 هدف، ليقود الفريق لتحقيق 5 ألقاب، أبرزها الدوري الإيطالي في مناسبتين.