تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021، بعض المباريات القوية، في ظل فترة التوقف الدولي التي تشهدها كرة القدم حاليا.



يواجه منتخب فلسطين للسيدات نظيره الأردني، في دور المجموعات من بطولة كأس العرب للسيدات المقامة في مصر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر شاشة قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

ويواجه فريق الاتفاق السعودي نظيره الروضة في مباراة ودية، استغلالا لفترة التوقف الدولي، مساء الثلاثاء.

وتقام المباراة عصرا على ملعب الاتفاق في المملكة العربية السعودية، ولن تذاع عبر القنوات الفضائية.

ويواجه فريق أوساسونا نظيره فريق نومانسيا، في مباراة ودية، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

ولن تذاع المباراة على الهواء مباشرة.