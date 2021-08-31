تاريخ مواجهات سوريا وايران قبل افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين سوريا وايران في جميع المسابقات، قبل افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب سوريا وايران ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات “العراق، كوريا الجنوبية، الامارات، ولبنان”.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

تاريخ مواجهات سوريا وايران

تواجه منتخب سوريا وايران 12 مرة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، و6 مرات في تصفيات كأس آسيا، ومرة واحدة في كأس آسيا، و8 مرات في مناسبات أخرى.

وكانت أول مواجهة في التاريخ تجمع سوريا وايران في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 1974، وفاز أسود فارس بهدفٍ دون رد، وفي لقاء العودة بنفس التصفيات تمكن نسور قاسيون من تحقيق الانتصار الوحيد لهم في تلك المنافسة.

والتقى بعدها سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 10 مرات، فاز أسود فارس 4 مرات، وسيطر التعادل على 6 مناسبات، ولم يحقق نسور قاسيون أي انتصار.

وفي التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، عجز منتخب سوريا عن تحقيق الانتصار على ايران التي فازت في 3 مناسبات، وسيطر التعادل على مثلها؛ أما عن اللقاء الوحيدة الذي جمع المنتخبين في كأس آسيا الكويت 1980 فقد انتهى بالتعادل ايضًا.

واصطدم المنتخبان في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 6 مرات، فاز فيها جميعًا منتخب ايران، كما تواجها في مباراتين وديتين هم بالمناسبة آخر ما جمع الفريقين، ففي اللقاء الأول الذي أقيم في 6 يونيو 2019، فاز أسود فارس على سوريا بخماسية نظيفة، كما فازوا ايضًا في المباراة الثانية التي أقيمت في شهر مارس من العام الجاري بثلاثية نظيفة.

ويحين موعد المباراة المنتظرة بين سوريا وايران في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.