بارالمبياد طوكيو.. مصر تخسر في تنس الطاولة وتودع المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ودع الفريق المصري المكون من سامح صالح وأيمن الزناتي منافسات تنس الطاولة "درجة إعاقة 4-5" في بارالمبياد طوكيو بعد الهزيمة أمام سلوفاكيا بمباراتين نظيفتين.

وخسر المنتخب المصري مباراته الأولى التي تكونت من الزوجي سويًا بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يخسر أيمن الزناتي مواجهته ضد بوريس ترافينيك بثلاثة أشواط نظيفة في أولى مواجهات الفردي.

ولم تقم مواجهة سامح صالح ضد بيتر ميهاليك في اللقاء الثاني للفردي، نظرًا لعدم تأثيرها على نتيجة اللقاء.

وبهذه الخسارة يكون الفريق المصري المكون من سامح صالح وأيمن الزناتي قد ودع منافسات بارالمبياد طوكيو من دور الـ16.