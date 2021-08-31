نوريتش يُعيد كارثة ليفربول إلى الدوري الانجليزي!

أعاد نادي نوريتش سيتي كارثة دفاع ليفربول في النصف الثاني من الموسم الماضي «أوزان كاباك» إلى الدوري الانجليزي الممتاز، بالتعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفي 2021.

وعانى نوريتش سيتي بمستهل مشواره في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز بسبب الأخطاء الدفاعية، حيث خسر أمام ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي بنتائج (3/0 و0/5 و2/1) – على الترتيب -.

وطلب المدير الفني لفريق الكناري «دانيل فاركي» من الإدارة جلب قلب دفاع جديد يشعل المنافسة بين بن جيبسون وجرانت هانلي، ليقع الاختيار على المدافع الدولي التركي «أوزان كاباك» بضمه بنظام الإعارة من شالكه الذي هبط من الدوري الألماني الدرجة الأولى الموسم الماضي.

ورغم الهفوات الكارثية التي ارتكبها أوزان كاباك خلال فترة تمثيله لليفربول على سبيل الإعارة بالنصف الثاني من الموسم الماضي 2021/2020، لم تكتف إدارة نوريتش سيتي باستعارته فقط، وأدرجت بندًا يتيح له الانضمام بعقد دائم في يونيو 2022.

وسيكون أوزان كاباك رابع لاعب يلتحق بنوريتش سيتي على سبيل الإعارة هذا الصيف بعد النرويجي ماتياس نورمان القادم من روستوف الروسي، والظهير الإنجليزي الشاب براندون ويليامز القادم من مانشستر يونايتد، ولاعب الوسط الأسكتلندي المتميز بيلي جيلمور القادم من تشيلسي.

صفقات نوريتش سيتي في الميركاتو الصيفي 2021