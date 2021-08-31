ريدينج يُخلص تشيلسي من درينكووتر وعبد الرحمن بابا للأبد!

خلص ريدينج، الناشط في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى، تشامبيونشيب، حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي «تشيلسي» من الثنائي الفائض عن الحاجة «داني درينكووتر وعبد الرحمن بابا» بالتعاقد معهما بنظام الإعارة حتى نهاية عقودهما مع الفريق اللندني في يونيو 2022.

وأدت هذه الصفقة إلى انتهاء مسيرة درينكووتر وعبد الرحمن بابا مع تشيلسي بشكل تام، إلا إذا قرر مدرب البلوز «توماس توخيل» استعادة أو تمديد عقد أحدهما في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وينتهي عقد لاعب الوسط الدفاعي الدولي الانجليزي السابق «داني درينكووتر» مع تشيلسي يوم 30 يونيو 2022، وهو نفس تاريخ انتهاء عقد الظهير الأيسر الدولي الغاني «عبد الرحمن بابا».

وبحث الثنائي عن وسيلة لإحياء مسيرتهم المتراجعة في إنجلترا قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021، حالهم كحال صانع الألعاب الكرواتي آلين هاليلوفيتش الذي كان لاعبًا في يوم من الأيام بين صفوف برشلونة وميلان قبل أن ينضم إلى ريدينج هذا الصيف.

وفشل أفضل لاعب وسط إرتكاز في الدوري الانجليزي عامي 2015 و2016 «داني درينكووتر» فشلاً ذريعًا مع تشيلسي حيث لم يقدم ولو ربع المستوى الذي ظهر به مع ليستر سيتي حين تُوج بلقب البريميرليج لأول مرة في تاريخ فريق الثعالب.

واكتفى صاحب ال31 عامًا بالمشاركة في 12 مباراة فقط في الدوري الانجليزي رفقة تشيلسي على مدار 4 سنوات، بالاضافة إلى 4 مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي، و3 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في الدرع الخيرية عام 2018 ضد مانشستر سيتي.

وخاض داني درينكووتر ثلاث إعارات لم يُكتب لهم النجاح خلال العامين الماضيين مع بيرنلي وأستون فيلا وكاظم باشا، غير أنه استعاد جزء بسيط من مستواه مع الفريق التركي بالنصف الثاني من موسم 2021/2020، حيث شارك في 11 مباراة من بينهم 6 كأساسي.

وقال الموقع الرسمي لنادي تشيلسي «عاد داني درينكووتر إلى أجواء الكرة الإنجليزية من جديد بعدما قضى الموسم الماضي معارًا مع نادي قاسم باشا، لكنه سيرحل إلى ريدينج بنظام الإعارة إلى جانب الظهير الأيسر بابا رحمان».

وتُعد إعارة تشيلسي للاعب بابا رحمان /27 عامًا/ هي السابعة منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من أوجسبورج الألماني في سوق الانتقالات الصيفي عام 2015 بتوصية خاصة من المدير الفني الأسبق «جوزيه مورينيو».

وأعير بابا رحمان في ثلاث مناسبات لنادي شالكه الألماني، ومرة لنادي ريمس الفرنسي، وأخرى إلى ريال مايوركا الاسباني وباوك اليوناني.

وشارك الدولي الغاني، صاحب 34 مباراة دولية مع منتخب النجوم السود، في 15 مباراة فقط مع تشيلسي بالفترة من 2015 إلى 2021.

ولم تكن فترة اعارته مع شالكه أو ريال مايوركا ناجحة مثلما هو الحال حين لعب مع ريمس وباوك.

صفقات ريدينج في الميركاتو الصيفي 2021