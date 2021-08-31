تاريخ مواجهات العراق وكوريا الجنوبية قبل افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين العراق وكوريا الجنوبية في جميع المسابقات، قبل افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب العراق وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات “سوريا، الامارات، إيران، ولبنان”.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

تاريخ مواجهات العراق وكوريا الجنوبية

التقى منتخب العراق وكوريا الجنوبية في 6 مناسبات سابقة، منها مباراة واحدة فقط كانت في المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 1994، أي أن اللقاء المقبل هو الثاني الذي سيجمع المنتخبين في تلك المنافسة.

وانتهت المباراة التي جمعت منتخب كوريا الجنوبية والعراق في يوم 19 أكتوبر 1993، بالتعادل الإيجابي (2-2)، وفي نهاية التصفيات، تأهل النمور رفقة السعودية إلى مونديال أمريكا 1994.

وانتظر المنتخبان 14 عامًا، ليتقابلا من جديد، ولكن هذه المرة في مباراة ودية أقيمت يوم 29 يونيو 2007، قبل بطولة كأس آسيا بأقل من شهر، وانتهى اللقاء بفوز كوريا الجنوبية على العراق بثلاثية نظيفة.

واصطدم العراق بمنتخب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2007، وتمكن أسود الرافدين من تحقيق الانتصار على النمور بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي (0-0)، وهي البطولة التي حققها أصدقاء يونس محمود على حساب شقيقه منتخب السعودية.

وفي 28 مارس 2009، تواجه المنتخبان للمرة الرابعة بشكلٍ عام، والثانية وديًا، وفازت كوريا الجنوبية على العراق بهدفين مقابل هدف واحد.

وتجدد اللقاء بين كوريا الجنوبية والعراق في نصف نهائي كأس آسيا 2015، وتمكن النمور من أخذ ثأرهم حينما فازوا بهدفين نظيفين، ولكنهم خسروا اللقب لصالح منتخب أستراليا في المباراة النهائية.

وتعد المباراة الودية التي جمعت العراق وكوريا الجنوبية في 7 يونيو 2017، هي الأخيرة التي جمعت المنتخبين، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

ويحين موعد المباراة المنتظرة بين العراق وكوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

ويمكنك متابعة بث مباشر مباراة العراق وكوريا الجنوبية على القناة الرابعة العراقية، المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، بتردد 11678 عمودي، ومعدل ترميز 27500.