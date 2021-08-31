كارتيرون يُهدد مستقبل الزمالك بورقة جديدة من الخليج

وُضع المدرب الفرنسي «باتريس كارتيرون» أمام فرصة جديدة لمغادرة الزمالك في تكرار لسيناريو العام الماضي، حين وافق على تدريب التعاون السعودي، رغم التمكن من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق نجاحات مميزة مع الفريق مثل التتويج بكأسي السوبر الأفريقي والمصري أمام الترجي والاهلي – على الترتيب -.

وكرر باتريس كارتيرون نجاحه بعد العودة إلى الزمالك بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الثلاث جولات الأخيرة على حساب البطل القياسي لدوري أبطال أفريقيا «الأهلي».

وتسبب تألق المدرب الفرنسي في عودة اسمه ليكون محط أنظار أندية الخليج العربي، ليتلقى عرضًا جادًا للانتقال الدوري الاماراتي للمحترفين، وذلك قبل خوضه لمباراة الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري، والتي انتصر فيها على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليعلن نفسه بطلاً للمسابقة.

واعترف مدرب الزمالك «أحمد عبد المقصود» في تصريح خص به برنامج 60 دقيقة على قناة أون تايم سبورت، بتسلم باتريس كارتيرون عرضًا رسميًا بشكل شخصي من أحد أندية الدوري الاماراتي، رفض دراسته أو الرد عليه قبل انتهاء مشوار الزمالك في الدوري أمام البنك الاهلي مساء يوم الجمعة الماضية.

وقال عبد المقصود «من الطبيعي تلقي باتريس كارتيرون لعروض جادة بعد نجاحه مع الزمالك، هو مدرب كبير وتوجد اتصالات بينه وبين بعض الأندية الخليجية، لكنني أتوقع استمراره مع الزمالك للموسم المقبل».

كارتيرون يهدد مستقبل الزمالك

يخشى جمهور نادي الزمالك من تكرار باتريس كارتيرون لنفس فعلته المثيرة للجدل التي قام بها نهاية العام الماضي، عندما ترك الفريق لتدريب نادي التعاون السعودي.

واستقال باتريس كارتيرون بشكل مفاجيء من تدريب الزمالك في منتصف شهر سبتمبر 2020 من أجل تدريب التعاون السعودي الذي كان يتحضر للمشاركة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتسببت استقالة كارتيرون في تهديد مستقبل الزمالك بافتتاح منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2020، وكادت تؤدي إلى الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

ولا يزال جمهور الزمالك يعتبر رحيل كارتيرون في ذلك التوقيت الصعب، هو السبب الرئيسي وراء الخسارة الموجعة لفريقهم أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وقالت صحيفة الشروق المصرية في عددها الصادر صباح الأحد 29 أغسطس 2021 «أخطر باتريس كارتيرون إدارة الزمالك بإمكانية رحيله عن النادي حال عودة مرتضى منصور للرئاسة من جديد بقرار المحكمة وإلغاء قرار الهيئة الإدارية لوزارة الشباب والرياضية بإيقاف نشاطه وإحالته للتحقيقات في شهر نوفمبر الماضي».