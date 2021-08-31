"للتفوق على توتي ومالديني ".. عبد المنصف يعلن رحيله عن دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق إنه طلب الرحيل عن الفريق من أجل تحقيق الأرقام القياسية وهو ما تفهمه ماجد سامي مالك النادي.

وأضاف عبد المنصف لقناة "صدى البلد" أنه يتبقى أمامه فقط 11 مباراة لكسر رقم عصام الحضري في المشاركة بمباريات بالدوري بالإضافة إلي التوفق على الثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي قائد روما الأسبق وباولو مالديني قائد ميلان الأسبق والمشاركة في بطولة الدوري للموسم الـ 26 .

.وعادل عبد المنصف رقم الأسطورتين الإيطاليتين الموسم المنقضى بالمشاركة 25 موسم في الدوري الممتاز على التوالي

وكشف عبد المنصف " ماجد سامي تفهم الوضع ووافق على رحيلي وأملك حالياً 4 عروض منها عرضين من ناديين جماهيرين".

وأنهى " فخور بالفترة التي قضيتها في دجلة وأشكر الجميع وأتمنى لهم الصعود من جديد للدوري".