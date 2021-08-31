وكيله لمصراوي: أوباما لن يرحل عن الزمالك.. وملف انتقاله للحزم أُغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد حازم فتوح وكيل اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك، استمرار موكله في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وأشار فتوح في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ملف انتقال أوباما إلى الحزم السعودي قد تم غلقه بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال فتوح: "أوباما مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، وملف انتقاله إلى الحزم السعودي تم غلقه".

الجدير بالذكر أن أوباما كان قد تلقى عرضًا رسميًا من الحزم خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن مسؤولي الزمالك أبدوا تمسكًا ببقاء اللاعب.