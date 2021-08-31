عمر كمال يكشف كواليس انتقاله للزمالك وسبب جلوسه مع بيراميدز بعد التوقيع للأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عمر كمال عبد عبد الواحد صفقة الزمالك الجديدة إنه وقع للزمالك على بياض ولم يتحدث في أى شىء بعد أن أدي صلاة استخارة بعد جلسته مع فاروق جعفر المستشار الفنى للنادي الأبيض.

وأضاف عمر أن الزمالك تواصل مع وكيليه وأنه لم يكن لديه شروط للانتقال للزمالك مشيراً إلى أن طموحه يتلاقي مع طموح النادي الأبيض مشدداً على أن الانتقال لمية عقبة قفزة هامة سواء على الصعيد المالي أو المهني .

وكشف عمر كمال أنه جلس مع مسئولي بيراميدز عقب التوقيع للزمالك للتفاوض للإنتقال إليه في حالة عدم تفعيل أو إتمام النادي الأبيض للعقد وهو ما احترمه مسئولي النادي الأزرق.

وبرر عمر كمال عدم استمراره مع النادي المصري بعدم التقدير المالي مشيراً إلي أنه لم يطلب تعديل عقده السابق مع الأخضر البورسعيدي وعندما طلب ما يراه يتناسب مع تطوره وجد عرضاً أقل.

وحول التشابه مع أحمد سيد زيزو رد " أترك لكم الحكم في هذه النقطة أن لاعب فقط ولا يمكننى الحكم على هذه النقطة".

وأنهى "أود أن أشكر علي ماهر المدير الفني للمصري على مافعله معي وهو له فضل كبير فيما وصلت له".

وتعاقد الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر في أولى صفقاته للموسم الجديد.