الصفقة الخامسة والسادسة .. الأهلي يقترب من ثنائي وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر الخليج 365 أن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب التعاقد مع أحمد شريف وكريم الدبيس لاعبا وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن محمود الخطيب تحدث مع ماجد سامي مالك وادي دجلة لضم الثنائي إلى الأهلي خلال الفترة الجارية.

وتابع أن ماجد سامي مالك وادي دجلة وافق على بيع الثنائي للنادي الأهلي خلال الفترة الجارية.

وأتم أن الأهلي ودجلة توصلا لاتفاق وسيتم توقيع العقود والاعلان الرسمي خلال ساعات قليلة مقبلة.

وفي حالة التعاقد سيتم قيد الثنائي في فريق الشباب في النادي حيث يبلغان من العمر 18 عام فقط.