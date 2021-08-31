المندوه: الزمالك "الإماراتي" سيلعب في دوري الدرجة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تدشين فريق كرة قدم لفرع النادي الذي سيتم افتتاحه في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال المندوه :"سيلعب فريق الزمالك الجديد في الإمارات بما يوازي دوري الدرجة الرابعة لدينا في مصر هنا".

وأضاف المندوه :"أردنا استغلال الشعبية الكبيرة لنادي الزمالك في الخليج، وانتشار اسم النادي الذي لا يحتاج إلى دعاية وانتشار بالطبع، لأنه اسم قوي".

وتابع عضو لجنة الزمالك :"الهدف كان لدينا منذ فترة، وحدث تلاقي مع إحدى الشركات الاستثمارية، واتفقنا على إنشاء فرع جديد للنادي في الإمارات".

وأنهى المندوه :"اللجنة تعمل على عدة ملفات من بينها أيضاً صفقات الفريق التي أنهينا 75% منها، والفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن الصفقات".