أبو ريدة: نحلم باستضافة المونديال.. ولن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة إلا في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، أنه لا ينوي الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري إلا في وجود الحاجة لخدماته.

وأشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصر تستطيع استضافة منافسات كأس العالم في أي نسخة مقبلة، خاصة إذا حدث تحالف مع دول أخرى.

وقال أبو ريدة: "نحلم باستضافة مصر لكأس العالم، هناك تغييرات كبيرة تحدث في عدة دول خلال الفترة الحالية، ومن حقنا الشرعي أن نطمح ويكون لنا الثقة في تنظيم كأس العالم".

وأكمل: "الإتجاه في العالم كله أن يكون تنظيم المونديال في أكثر من دولة، هناك تغييرات كبيرة في نظام البطولة وبالتالي يجب أن يكون هناك تحالفات بين الدول لضمان نجاح التنظيم".

وأضاف: "مصر بالطبع دائمًا على رأس الدول الأفريقية، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لتنظيم كأس العالم، واحتفال المئوية سيكون به عدد كبير من الشخصيات الهامة رياضيًا في العالم وسيشاهدون التقدم الكبير الذي حدث لدينا".

وأوضح: "أكثر ما يعوق الدول في تنظيم كأس العالم هو الإقامة والفنادق، فيفا يحتاج إلى 90 ألف غرفة وسيتم زيادتهم إلى 120 ألف غرفة، ومصر تمتلك هذا العدد".

وأردف: "قلت من قبل أنني لا أنوي الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، لكن إذا احتاجتني مصر فلا يمكنني أن أتاخر".

واختتم: "كنا نتجه لإقامة لقاء عالمي لمنتخب مصر في احتفال مئوية اتحاد الكرة، كنا سنواجه إيطاليا في مباراة ودية، لكن الجدول المزدحم الحالي أدى إلى إلغاء الفكرة".