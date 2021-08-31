الامارات | محمد بن سليّم أول مرشح من خارج أوروبا لرئاسة الاتحاد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سليّم أول مرشح من خارج أوروبا لرئاسة الاتحاد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، محمد بن سليّم، المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، أول مرشح غير أوروبى يتقدم لهذا المنصب.

وذكر بيان صحافي أمس، أن بن سليّم شهد فعاليات الذكرى الخمسين لرالي باروم في جمهورية التشيك، واشتملت الفعاليات على إحدى جولات بطولة أوروبا للراليات، كما التقى خلال زيارته للتشيك رئيس اتحاد التشيك لرياضة السيارات في العاصمة براغ، وعمدة مدينة زلين في مبنى البلدية، ورئيس الوكالة الرياضية الوطنية، ووزير المنطقة المتقدمة، ومقابلة الفرق والمسؤولين في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات الأوروبية لسباقات الشاحنات.

وقال بن سليّم إن الإمارات خطت خطوات متقدمة في رياضة السيارات سواء في تنظيم كبرى الفعاليات أو المشاركات خارجياً، الشيء الذي انعكس إيجاباً لتتبوأ هذه الرياضة مكانة كبيرة.

وأكد بن سليّم أن «تبادل الخبرات بين جميع دول العالم كان له الأثر الكبير في تطور رياضة السيارات وانتشارها بشكل مؤسسي أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية (فيا) لديه أدوار مهمة في الربط بين الدول والمتابعة والاهتمام».

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