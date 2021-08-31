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الامارات | محمد بن سليّم أول مرشح من خارج أوروبا لرئاسة الاتحاد الدولي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، محمد بن سليّم، المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، أول مرشح غير أوروبى يتقدم لهذا المنصب.

وذكر بيان صحافي أمس، أن بن سليّم شهد فعاليات الذكرى الخمسين لرالي باروم في جمهورية التشيك، واشتملت الفعاليات على إحدى جولات بطولة أوروبا للراليات، كما التقى خلال زيارته للتشيك رئيس اتحاد التشيك لرياضة السيارات في العاصمة براغ، وعمدة مدينة زلين في مبنى البلدية، ورئيس الوكالة الوطنية، ووزير المنطقة المتقدمة، ومقابلة الفرق والمسؤولين في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات الأوروبية لسباقات الشاحنات.

وقال بن سليّم إن الإمارات خطت خطوات متقدمة في السيارات سواء في تنظيم كبرى الفعاليات أو المشاركات خارجياً، الشيء الذي انعكس إيجاباً لتتبوأ هذه مكانة كبيرة.

وأكد بن سليّم أن «تبادل الخبرات بين جميع دول العالم كان له الأثر الكبير في تطور رياضة السيارات وانتشارها بشكل مؤسسي أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية (فيا) لديه أدوار مهمة في الربط بين الدول والمتابعة والاهتمام».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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