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الامارات | سعيد جاسم ينتقل إلى عجمان حتى نهاية الموسم

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أحمد طارق ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد جاسم ينتقل إلى عجمان حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي وافق على انتقال المهاجم سعيد جاسم إلى صفوف عجمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما وافق المدرب مهدي علي على انتقال اللاعب الشاب لصفوف «البرتقالي».

ويعد سعيد جاسم 26 عاماً من أبرز اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول في صفوف «فرسان دبي»، بينما انتقل في 2018 لمدة موسم واحد إلى صفوف الظفرة، كما لعب على سبيل الإعارة لفريق حتا منذ 2019 وحتى 2021.

وتأتي موافقة «المهندس» على انتقال سعيد جاسم إلى عجمان، خصوصاً مع صعوبة مشاركة جاسم أساسياً مع شباب الأهلي، بوجود العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم.

سعيد جاسم لعب للظفرة موسماً واحداً في 2018 ولحتا على سبيل الإعارة منذ 2019 وحتى 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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