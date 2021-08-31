الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخفيض

طلب أحد أندية المحترفين من لاعب دولي سابق بأن يخفض من راتبه السنوي، مقابل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، بينما اشترط اللاعب بأن تصل مدة العقد إلى ثلاثة مواسم، في المقابل عرض النادي أن يمتد العقد إلى موسمين.

تقرير

طلب أحد أندية الدوري تقريراً مفصلاً من الجهاز الطبي في النادي عن الوضع الصحي للاعب في الفريق، وإمكانية مشاركته في المباريات من عدمه، بعدما خضع أخيراً لعملية جراحية.

مدرب

يدرس مدرب مواطن يعمل مساعداً لمدرب أجنبي بجدية كبيرة، عرضاً قدمه له نادٍ (درجة أولى) لتدريبه في الموسم الحالي رغم صعوبة مغادرة المحترفين.

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