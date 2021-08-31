اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العرب للسيدات

فلسطين - الأردن 23:00

كأس ويلز

باري تاون - هافرفور 22:45

كارديف - بينيبونت 22:45

كوناه - كارنافون 22:45

نيوتاون - كيفن 22:45

ذا نيو سينتس - فلنت تاون 22:45

ابيريستوايث - بالا تاون 23:00

الدوري الإيرلندي الشمالي

رانجيرس - وارن بوينت 22:45

كليفتونفيل - كولرين 22:45

كروسيدرز - بورتاداون 22:45

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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