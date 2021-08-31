الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العرب للسيدات
فلسطين - الأردن 23:00
كأس ويلز
باري تاون - هافرفور 22:45
كارديف - بينيبونت 22:45
كوناه - كارنافون 22:45
نيوتاون - كيفن 22:45
ذا نيو سينتس - فلنت تاون 22:45
ابيريستوايث - بالا تاون 23:00
الدوري الإيرلندي الشمالي
رانجيرس - وارن بوينت 22:45
كليفتونفيل - كولرين 22:45
كروسيدرز - بورتاداون 22:45
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