بداية ميسي مع سان جيرمان.. 20 تمريرة من أصل 21 محاولة في 24 دقيقة

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وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 66 من المباراة التي فاز بها سان جيرمان على استاد ريمس 2 / 0 أمس الأول في الدوري الفرنسي، حيث حل بديلا لزميله السابق في فريق برشلونة نيمار.
وشهدت مشاركة ميسي القصيرة تمرير 20 كرة صحيحة من أصل 21 محاولة تمرير، كما تم عرقلة اللاعب ثلاث مرات.
وحصل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات، على استقبال حافل فور نزوله من جماهير الفريقين.
وكان بوكيتينو سعيدا لرؤية مواطنه الأرجنتيني يتأقلم سريعا في كرة القدم الفرنسية، وكشف عن أن وجود ميسي (34 عاما) رفع الروح المعنوية للفريق في مسعاه نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي.
وقال مدرب سان جيرمان عقب المشاركة الأولى لميسي «جلب الصفاء للفريق. من المهم أن تكون البداية جيدة، حتى بالنسبة له. بدا سعيدا، كما أنه اندمج بشكل جيد مع المجموعة. كان من المنطقي عدم الدفع به في هذه المباراة منذ البداية».
وأكد «من الرائع سماع ورؤية الترحيب به من مشجعينا وأيضا من جماهير استاد ريمس. كان ميسي سعيدا للغاية به. الدافع للمنافسة موجود لدى الجميع، ولكن حضور ميسي يجلب التفاؤل. الكل يشعر به، لديه تأثير على بقية اللاعبين».
بينما كان ميسي هو عامل الجذب خلال المباراة، إلا أن كيليان مبابي سرق الأضواء بتسجيله هدفين.
وساعد مبابي باريس سان جيرمان وسط تكهنات بشأن مستقبله، على تحقيق انتصاره الرابع في المباريات الأربع التي خاضها في الدوري هذا الموسم، ليتصدر سان جيرمان جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي.
وكان بوكيتينو سعيدا للغاية بالحفاظ على نظافة الشباك للمرة الأولى هذا الموسم أيضا، رغم أن الفريق استفاد من تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» والتي ألغت هدفا لريمس بداع التسلل.
وقال مدرب توتنهام السابق «إنه نجاح كبير بالنسبة لنا. لم نتلق أي هدف، وكان هذا أحد أهدافنا قبل اللقاء».
وأضاف «هذا ليس واضحا تماما لأن المستويات البدنية تختلف من مباراة لأخرى. كان بعض اللاعبين عائدين».
وأكد «حصدنا 12 نقطة. سعيد بهذا قبل فترة التوقف الدولي التي تستمر لأسبوعين».
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