الحجر الصحي يحرم كافاني من المنتخب

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وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، أن أنديتها لن تسمح للاعبيها بأداء مهماتهم الدولية التي تتضمن السفر لدول وضعتها الحكومة البريطانية في القائمة الحمراء بسبب قيود فيروس كورونا.
وتتواجد أوروجواي في هذه القائمة، مما يعني أن كافاني سيتعين عليه دخول الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة البريطانية لمدة 10 أيام فور عودته لبريطانيا.
ولكن الاتحاد الأوروجواياني أكد أن كافاني لن يستدعى للمباريات أمام بيرو وبوليفيا والإكوادور.
وأعلن فريق أستون فيلا أمس الأول، أنه سيسمح للاعبيه الأرجنتينيين إيمي مارتينيز وإيمي بوينديا بخوض أول مباراتين في التصفيات في سبتمبر، ولكنهما سيغيبان عن مواجهة بوليفيا.
وبمقتضى هذا الاتفاق، ذكر النادي، فإن اللاعبين سيغيبان عن مواجهة تشيلسي المقررة إقامتها يوم 11 سبتمبر.
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