شكرا لقرائتكم خبر النقص يضرب منتخب ويلز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتقد منتخب ويلز لكرة القدم جهود الرباعي آرون رامسي وجو رودون وجورج توماس ونيكو ويليامز، في مواجهتي بيلاروس وإستونيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة، بسبب الإصابة.

وتعرض منتخب ويلز بقيادة المدرب روبرت بيج لضربة موجعة بعد نقل مباراة بيلاروس لتقام في مدينة كازان الروسية. كما لن يتمكن إيثان أمبادو وتايلر روبرتس وبراندون كوبر من السفر لكازان، حيث فشلوا في الحصول على تأشيرة الدخول لروسيا في الوقت المناسب.

وسيعود الثلاثي إلى كارديف للاستعداد لمباراة إستونيا بينما سيسافر بقية الفريق إلى كازان.