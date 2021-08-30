النقص يضرب منتخب ويلز

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وتعرض منتخب ويلز بقيادة المدرب روبرت بيج لضربة موجعة بعد نقل مباراة بيلاروس لتقام في مدينة كازان الروسية. كما لن يتمكن إيثان أمبادو وتايلر روبرتس وبراندون كوبر من السفر لكازان، حيث فشلوا في الحصول على تأشيرة الدخول لروسيا في الوقت المناسب.
وسيعود الثلاثي إلى كارديف للاستعداد لمباراة إستونيا بينما سيسافر بقية الفريق إلى كازان.
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