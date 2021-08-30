اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يجدد عقد دياز حتى 2027

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر مانشستر سيتي يجدد عقد دياز حتى 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يعتقد روبين دياز أن توقيع عقد جديد طويل الأجل مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد عام واحد من انضمامه للنادي «يتحدث عن نفسه» باعتباره تأكيدا للنوايا المشتركة للطرفين.

ووقع دياز على عقد يبقيه مع مانشستر سيتي حتى 2027، في إشارة إلى رغبته في مساعدة مانشستر سيتي على الهيمنة على كرة القدم على مستوى الأندية.

وتعاقد سيتي مع دياز قادما من بنفيكا العام الماضي، واستطاع المدافع البالغ من العمر 25 عاما مساعدة فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب جوسيب جوارديولا، على التتويج بلقب .

واختير دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي توج فيه سيتي باللقب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما وصل الفريق لنهائي .

وقال دياز أمس «هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ويتحدث عن نفسه. أنا سعيد للغاية لأن النادي شعر بالثقة للقيام بهذا الأمر».

وأردف «النادي يريد أن يكون الأفضل، وهذا طموح أحبه وأريد أن أكون جزءا منه. النادي يريد أن يكون من بين أفضل 5 أو 3 أندية في العالم. أشاركه هذا الطموح وهذا على الأرجح أحد أهم الأشياء».

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يجدد عقد دياز حتى 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا