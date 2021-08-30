مانشستر سيتي يجدد عقد دياز حتى 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتقد روبين دياز أن توقيع عقد جديد طويل الأجل مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد عام واحد من انضمامه للنادي «يتحدث عن نفسه» باعتباره تأكيدا للنوايا المشتركة للطرفين.

ووقع دياز على عقد يبقيه مع مانشستر سيتي حتى 2027، في إشارة إلى رغبته في مساعدة مانشستر سيتي على الهيمنة على كرة القدم على مستوى الأندية.

وتعاقد سيتي مع دياز قادما من بنفيكا العام الماضي، واستطاع المدافع البالغ من العمر 25 عاما مساعدة فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب جوسيب جوارديولا، على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

واختير دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي توج فيه سيتي باللقب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما وصل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دياز أمس «هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ويتحدث عن نفسه. أنا سعيد للغاية لأن النادي شعر بالثقة للقيام بهذا الأمر».

وأردف «النادي يريد أن يكون الأفضل، وهذا طموح أحبه وأريد أن أكون جزءا منه. النادي يريد أن يكون من بين أفضل 5 أو 3 أندية في العالم. أشاركه هذا الطموح وهذا على الأرجح أحد أهم الأشياء».