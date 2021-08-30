شكرا لقرائتكم خبر فولفسبورج يستعير لوكيباكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي فولفسبورج الألماني أن البلجيكي دودي لوكيباكيو انضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من هيرتا برلين.

وانتقل لوكيباكيو (23 عاما) للفريق المشارك بدوري أبطال أوروبا، والذي يضم العديد من المهاجمين بعد أن تعاقد مع لوكاس نيمتشا والمهاجم الألماني لوكا فالدشمديت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كما أن الفريق تعاقد بالفعل مع الهولندي فوت فيجورست.

وقال لوكيباكيو» فولفسبورج فريق عظيم في ألمانيا وأذهلتني روح الفريق الموسم الماضي، ومؤخرا في مباراة هيرتا برلين».

وانضم لوكيباكيو لهيرتا برلين قادما من واتفورد في 2019 بعد أن قضى فترة ناجحة وهو معار لفريق فورتونا دوسلدورف ومازال مرتبطا بعقد حتى 2024.

ونظرا لتواجد العديد من المهاجمين بالفريق، أرسل فولفسبورج المهاجم عمر مرموش لشتوتجارت على سبيل الإعارة.