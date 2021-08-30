مدرب توتنهام: صدارتنا «أي كلام»

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وحقق توتنهام العلامة الكاملة بفوزه في أول ثلاثة لقاءات بالدوري، ليصبح نونو أول مدير فني للفريق يفوز بأول ثلاث مباريات منذ أن فعل ذلك أرثر روي في عام 1949.
وحقق توتنهام الفوز بالمباريات الثلاث الأولى بنتيجة واحدة هي 1 / 0، وهناك تفاؤل مبكر بأن الفريق يمكنه المنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.
ولا ينجرف نونو، الذي تولى تدريب توتنهام عقب رحيله عن وولفرهامبتون بنهاية الموسم الماضي، بهذا الأمر.
وقال «هذا لا يعني شيئا على الإطلاق. هذا لا يعني أي شيء. أدعو الجميع، ليس اللاعبين فقط، ولكن الجماهير أيضا، بألا يهتموا بهذا».
وأضاف «دعونا نواصل العمل، ما زال الطريق طويلا، وهناك عدد من الجوانب التي يجب أن نطورها».
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