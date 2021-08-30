نصف الفريق البلجيكي لكرة الهدف توائم

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ويتواجد أرني، وبرونو، وتوم فانهوف بالفريق البلجيكي الذي يضم 6 لاعبين. في أغسطس 198، أنجب والداهما 6 توائم، 3 منهم لديهم القدرة على الرؤية والثلاثة الآخرين ضعاف البصر.
وسرعان ما اكتشفوا كرة الهدف، الرياضة البارالمبية التي يتنافس فيها فريقان مكونان من 6 لاعبين، حيث يحاولون إدخال كرة بداخلها جرس إلى المرمى. وفي 2008، شارك برونو في البارالمبياد في بكين وانضم توم في 2012. والآن مع أرني الثلاثي يتنافسون في بارالمبياد طوكيو، حيث كان أرني يركز في البداية على دراسته.
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