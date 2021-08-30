«وحش أفريقيا» عاشر مدرب أوروبي للطائي

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ويحمل زوران الرقم 10 في قائمة المدربين الأوروبيين الذين دربوا الطائي، حيث سبقه 9 قادوا الفريق في مختلف المراحل والمواسم، فيما سيكون المدرب الصربي الثاني بالنادي بعد أن سبقه ديجان آرسوف.
ويأتي التعاقد مع زوران المتوج أخيرا بلقب الدوري الجزائري مع شباب بلوزداد، خلفا للتونسي محمد الكوكي الذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق مبارياته في الجولات الثلاث الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الهلال وضمك والفيحاء، وضعته في المركز الأخير دون رصيد من النقاط، كما أن المدرب الجديد يملك الشهادة التدرييبة (PRO) التي تكفل له التدريب بدوري المحترفين السعودي، وهي الشهادة التي لم يكن يمتلكها الكوكي مما تسبب في إشرافه على الفريق من المدرجات في مبارياته الثلاث الماضية.
ويحمل الصربي زوران مانولوفيتش صاحب الـ59 عاما سجلا تدريبيا حافلا، بعد أن تنقل للتدريب في أندية أوروبية وخليجية وأفريقية، إلا أن أبرز محطاته كانت مع أندية أفريقية، حيث درب فيها 7 أندية عربية وغير عربية.
مدربون أوروبيون قادوا الطائي:
- الهولندي روب جكوبس: موسم 1419هـ بالدوري الممتاز
- الروماني اليكساندرو مالدوفان: موسم 1423هـ بالدوري الممتاز
- الفرنسي برنارد سيموندي: موسم 1427هـ بالدوري الممتاز
- الروماني إيزاك: موسم 1434هـ بدوري الدرجة الأولى
- الأوروجوياني خوان رودريجيز: موسم 1437هـ بدوري الدرجة الأولى
- الروماني ليفيو كيبوتاريو: موسم 1438هـ بدوري الدرجة الأولى
- الروماني كلاوديو ليكونيسكي: موسم 1441هـ بدوري الدرجة الأولى
- الصربي ديجان آرسوف: موسم 1441هـ بدوري الدرجة الأولى
- الكرواتي دراجان تالايتش: موسم 1442هـ بدوري الدرجة الأولى
أندية أشرف عليها زوران
- بوافيستا وتروفينسي وألكاينس وبيرامار البرتغالية
- الهلال السوداني
- بانيونيوس اليوناني
- الأهلي البحريني
- الوداد البيضاوي والمغرب التطواني المغربيان
- شباب بلوزداد الجزائري
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