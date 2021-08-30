اعتماد إدارة نادي الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي تشكيل مجلس إدارة نادي الحزم، لمدة 4 سنوات برئاسة رئيس مجلس الإدارة سلمان المالك. ويتكون مجلس الإدارة من المالك رئيسا، وعبدالله المطيري نائبا له، وعضوية كل من: نايف القزلان ومحمد العوض وسلطان الحمود وطلال الحربي وخالد الشارخ ومليكة التركي ورامي الشبعان.

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