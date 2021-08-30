«الريم وأندلسية» يتصدران تايكوندو السيدات

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وأدار التحكيم طاقم نسائي سعودي مكون من الحكمات سحر مؤمنة، صفاء النعماني، أروى عبدالحميد، نجود كمال، غالية غالي، علياء فادان، وفاطمة آيت حمو.
وتصدرت أكاديمية الريم الترتيب العام لدرجتي الفتيات والسيدات، وحل خطوات الأبطال ثانيا، وأكاديمية أبرار ثالثا.
وحصل العقيق على جائزة الفريق المثالي وأكاديمية الريم على جائزة الروح القتالية.
وفي منافسات الفراشات والزهرات، تصدر مركز أندلسية ترتيب المشاركين، وحل أكاديمية الريم ثانيا، وفنون آسيا ثالثا.
ونال مركز فايت تو فيت جائزة الفريق المثالي ورواد العرب جائزة الروح القتالية.
وأثنى رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري على العطاء الفني الذي تجسد خلال المنافسات وقال «المكسب الحقيقي في تألق الطاقم النسائي على الصعيدين التحكيمي والتدريبي وهذا ما سيسهم في تعزيز اللعبة».
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