4 جلسات في ختام ملتقى الاستثمار الرياضي

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وشهد الملتقى مشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع ومسؤولي القطاع الرياضي ورؤساء عدد من الأندية الرياضية بالمملكة.
الشراكة وسبل تعزيزها
وفي مستهل الملتقى، ألقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك كلمة نيابة عن وزير الرياضة، أكد خلالها أهمية الشراكة بين الأندية الرياضية والقطاع الخاص وسبل تعزيزها، ودعم الشراكات مع المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، من خلال مواكبة خطط ومناهج التطور العالمي في تحويل الرياضة إلى صناعة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030، مشيرا إلى ما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودعمهما اللامحدود لكافة المجالات والأنشطة وتحديدا القطاع الرياضي.
أهمية الاستثمار الرياضي
تلا ذلك، كلمة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالله الخريف، أكد فيها أن إقامة الملتقى تأتي في وقت تعيش فيه المملكة بقطاعاتها المختلفة انتعاشا اقتصاديا ملموسا، ومن أبرزها القطاع الرياضي الذي بات يحقق منجزات مختلفة، سواء على مستوى الأنظمة أو استقطاب الفعاليات والمواسم الرياضية المختلفة.
من جانبه قال رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الرياض سلطان آل الشيخ، أن الاستثمار الرياضي أصبح من أسس الاقتصاد في عالمنا اليوم، باعتبار الرياضة رمزا للصحة والقوة والعقل السليم ولجودة الحياة بوجه عام.
جلسات الملتقى
- استعرض مدير مجموعة الأعمال الرياضية في ديليوت، تيموثي بريدج، والسفير الدولي للدوري والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، دايفيد دين أفضل ممارسات التعاون بين الأندية والمستثمرين
- جلسة حوارية بعنوان «منظومة الاستثمار الرياضي والبيئة والأنظمة في المملكة»، تحدث فيها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العفالق، ومدير عام الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة نايف الدوسري.
- جلسة حوارية بعنوان «استراتيجيات الشراكة بين الأندية والمستثمرين في المملكة»، تحدث خلالها رئيس نادي الشباب خالد البلطان، ورئيس نادي النصر مسلي آل معمر، عن طرق التواصل المثلى قبل الشراكة، ومعرفة أهم التحديات التي من الممكن أن تواجه هذه الشراكة، إلى جانب الخطط المستقبلية والفوائد المحتملة عن هذه الشراكة.
- جلسة حوارية بعنوان «قصص نجاح القطاع الخاص بالاستثمار في المجال الرياضي بالمملكة»، تحدث فيها الرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز حمد البكر، ورئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي.
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