4 جلسات في ختام ملتقى الاستثمار الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي جلسات ملتقى الاستثمار الرياضي الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الرياضي، وذلك في مقر الغرفة.

وشهد الملتقى مشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع ومسؤولي القطاع الرياضي ورؤساء عدد من الأندية الرياضية بالمملكة.

الشراكة وسبل تعزيزها

وفي مستهل الملتقى، ألقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك كلمة نيابة عن وزير الرياضة، أكد خلالها أهمية الشراكة بين الأندية الرياضية والقطاع الخاص وسبل تعزيزها، ودعم الشراكات مع المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، من خلال مواكبة خطط ومناهج التطور العالمي في تحويل الرياضة إلى صناعة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030، مشيرا إلى ما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودعمهما اللامحدود لكافة المجالات والأنشطة وتحديدا القطاع الرياضي.

أهمية الاستثمار الرياضي

تلا ذلك، كلمة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالله الخريف، أكد فيها أن إقامة الملتقى تأتي في وقت تعيش فيه المملكة بقطاعاتها المختلفة انتعاشا اقتصاديا ملموسا، ومن أبرزها القطاع الرياضي الذي بات يحقق منجزات مختلفة، سواء على مستوى الأنظمة أو استقطاب الفعاليات والمواسم الرياضية المختلفة.

من جانبه قال رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الرياض سلطان آل الشيخ، أن الاستثمار الرياضي أصبح من أسس الاقتصاد في عالمنا اليوم، باعتبار الرياضة رمزا للصحة والقوة والعقل السليم ولجودة الحياة بوجه عام.

جلسات الملتقى

