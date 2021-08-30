11 سبتمبر اختتام مهرجان ولي العهد للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، تختتم يوم 11 سبتمبر المقبل 2021م منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والتي انطلقت في الثامن من أغسطس الماضي بميدان سباقات الهجن في الطائف، بجوائز تبلغ قيمتها 53 مليون ريال وبمجموع 531 شوطا قسمت على مرحلتين «تمهيدية - نهائية». كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان. وكانت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، قد انطلقت بـ 320 شوطا، ومشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية لمدة 11 يوما، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 7 أشواط، فيما تنطلق المرحلة النهائية في الثاني من سبتمبر، وتتضمن 204 أشواط، وخصصت فيها جوائز مالية تعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، وتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.



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