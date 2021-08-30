شكرا لقرائتكم خبر شبابيان للفيحاء.. انتقال وإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي الشباب مسلسل إعارات لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالملك الشمري، ببيع المدة المتبقية في عقده لمصلحة نادي الفيحاء.

وبدأ لاعب الوسط مشواره بالفئات السنية لنادي الشباب حتى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول عام 2016، إلا أنه لم يستمر كثيرا في الفريق، حيث سبق وأن أعاره ناديه إلى فريق الباطن في 2017 وعاد بعدها للشباب، ثم أعير مجددا للباطن في 2020، وعاد مرة أخرى لصفوف الشباب وشارك معه في الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق، إلى أن تم بيع عقده هذه المرة لينتقل بصفة نهائية للفيحاء.

وأعلن نادي الشباب أمس الأول أيضا موافقته على إعارة حارس المرمى مروان الحيدري إلى الفيحاء، لمدة موسم واحد.