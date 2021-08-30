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شبابيان للفيحاء.. انتقال وإعارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي الشباب مسلسل إعارات لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالملك الشمري، ببيع المدة المتبقية في عقده لمصلحة نادي الفيحاء.

وبدأ لاعب الوسط مشواره بالفئات السنية لنادي الشباب حتى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول عام 2016، إلا أنه لم يستمر كثيرا في الفريق، حيث سبق وأن أعاره ناديه إلى فريق الباطن في 2017 وعاد بعدها للشباب، ثم أعير مجددا للباطن في 2020، وعاد مرة أخرى لصفوف الشباب وشارك معه في الجولة الثانية لدوري الأمير للمحترفين أمام الاتفاق، إلى أن تم بيع عقده هذه المرة لينتقل بصفة نهائية للفيحاء.

وأعلن نادي الشباب أمس الأول أيضا موافقته على إعارة حارس المرمى مروان الحيدري إلى الفيحاء، لمدة موسم واحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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