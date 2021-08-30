شبابيان للفيحاء.. انتقال وإعارة

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وبدأ لاعب الوسط مشواره بالفئات السنية لنادي الشباب حتى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول عام 2016، إلا أنه لم يستمر كثيرا في الفريق، حيث سبق وأن أعاره ناديه إلى فريق الباطن في 2017 وعاد بعدها للشباب، ثم أعير مجددا للباطن في 2020، وعاد مرة أخرى لصفوف الشباب وشارك معه في الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق، إلى أن تم بيع عقده هذه المرة لينتقل بصفة نهائية للفيحاء.
وأعلن نادي الشباب أمس الأول أيضا موافقته على إعارة حارس المرمى مروان الحيدري إلى الفيحاء، لمدة موسم واحد.
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