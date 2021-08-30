طمع «الوكيل» يفسد انضمام أنسيلمو للاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حط المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الروماني كوزمين كونترا رحاله أمس في جدة، ودشن مشواره بعقد اجتماع مع إدارة النادي للنقاش حول تفاصيل الأهداف المشتركة خلال منافسات الموسم الحالي.

وأبدى كونترا سعادته بتدريب الاتحاد، وقال «إنه سيعمل إلى جانب الإدارة ليكون الفريق بطل الموسم، موجها رسالة قصيرة لجماهير النادي» أنتظركم في الملعب».

ووصل إلى جانب كونترا أمس أيضا، 4 من مساعديه بينهم مساعد المدرب والمعد البدني والمحلل الفني ومدرب الحراس.

من جهة ثانية، قررت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي صرف النظر عن التعاقد مع المحترف البرازيلي انسيلمو دي مورايس بسبب مغالاة وتعجيز وكيل أعماله فينيسوس براتيس وكثرة اشتراطاته.

​وكانت إدارة النادي رفعت في اليومين الماضيين عرضها المالي للاعب البرازيلي إلى أكثر من 3 ملايين دولار في الموسم وهو أكثر مما كان يتقاضاه مع نادي الوحدة، بالإضافة إلى أن العرض تجاوز العرض الذي تقدم به المفاوض الممثل لإدارة نادي النصر لضم اللاعب.

وتمثلت نقطة الاختلاف مع وكيل أعمال اللاعب في طريقة سداد مبلغ الصفقة.

من جهة أخرى وضعت إدارة النادي أولوية التعاقد مع مهاجم خلال الساعات المقبلة الأخيرة والحاسمة في فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي اليوم لاسيما وأن أحد أسباب إقالة المدرب السابق فابيو كاريلي، رفضه للتعاقد مع مهاجم صريح.

أبرز مطالب وكيل أنسيلمو للاتحاديين:

