تصفيات مونديال 2022: سواريس خارج تشكيلة الأوروغواي

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مدريد: يغيب المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس عن المباريات الثلاث المقبلة لمنتخب بلاده ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بسبب إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها خلال مباراة فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني التي سجّل خلالها أمام فياريال (2-2) الأحد.

وأعلن "كولتشونيروس" في بيان الاثنين أن "الخدمات الطبية لأتلتيكو مدريد أجرت فحوصات للويس سواريس في عيادة جامعة نافارا (مدريد) بعد خروجه من المباراة ضد فياريال وهو يعاني من آلام".

وأضاف أن "التصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن وذمة متوسطة على السطح الخلفي للركبة اليسرى".

وعليه، لن يتمكن سواريس من الانضمام إلى أوروغواي في النافذة الدولية الأولى لهذا الموسم، عندما تواجه الأوروغواي البيرو وبوليفيا والإكوادور في 3 و6 و10 أيلول/سبتمبر المقبل توالياً.

ولم يحدد النادي الإسباني فترة غياب مهاجمه، مشيراً إلى أنه سيخضع لعلاج طبيعي وتدريب فردي طوال الأسبوع.