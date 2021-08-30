طاقم حكام من مالي لمواجهة مصر وأنجولا بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الإثنين، طاقم تحكيم من مالي لإدارة مواجهة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأنجولي، مساء الأربعاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويدير مواجة مصر وأنجولا تحكيميا، الحكم بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا

ويعقد مساء غد الثلاثاء الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر وأنجولا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.