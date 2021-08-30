منافسات المصريين يوم الثلاثاء في دورة الألعاب البارالمبية (بالمواعيد)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

منافسات جديدة يخوضها عدد من الرياضيين المصريين في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" على مدار يوم الثلاثاء.

وتنطلق يوم الثلاثاء منافسات الفرق في لعبة تنس الطاولة، بالإضافة إلى ألعاب القوى، كما يخوض منتخب الكرة الطائرة جلوس مباراة حاسمة ضد روسيا.

ويرصد الخليج 365 منافسات الرياضيين المصريين على مدار يوم الثلاثاء.

الساعة 3:00ص: مصر ضد روسيا.. الجولة الأخيرة من مجموعات الكرة الطائرة.

الساعة 3:00ص: مصر "سامح صالح وأيمن الزناتي" ضد سلوفاكيا.. دور الـ16 لتنس الطاولة "درجة إعاقة 4-5".

الساعة 12:25ظ: حمادة حسن.. نهائي الوثب العالي للرجال.

الساعة 12:30ظ: مصر ضد إسبانيا "إبراهيم حمدتو وسيد يوسف".. دور الـ8 لتنس الطاولة "درجة إعاقة 6-7".

الساعة 02:45م: دينا علي.. نهائي سباق 400م سيدات.