"شيكابالا ضحية" .. القيعي يعلق على أزمة مراسم تسليم درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات إن التجاوز ضد ناديه غير مبرراً وأصبح من مراسم احتفال المنافس مشدداً على إن ناديه سيحصل على حقه حسب اللوائح والقوانين المنظمة.

وأضاف القيعي عبر "قناة الأهلي" تعليقاً على واقعة شيكابالا " تقديم الشكاوى ليست ضعفاً لأنه لا يمكن الرد بالمثل على من يتطاول على الأهلي لأن فيه قلة قيمة لنا ، نحصل على حقنا باللوائح وبكرة تشوفوا".

وأكمل القيعي " المنافس يقول إنه يحترمنا ولا يتخذ أية خطوات على الأرض لترجمة ما يقوله ويترك من يسبنا دون حساب ".

وأضاف " شيكابالا ضحية لمن برر ويبرر تجاوزاته ".

واستطرد " هذا الواقعة متكررة ووصلت لرئيس الاتحاد نفسه، ما يحدث خطر على منظومة كرة القدم ".

وتساءل القيعي " سب الأهلي وكل رموزه والتحريض عليه تكرر دون حساب ، هل يملك من يقوم به حصانة ؟".

وأنهى "رئيس الزمالك لم يفعل شىء تجاه ما يحدث ويقول إنه يحترم الأهلي بل يبرر ما قام به شيكابالا ولم يقبل العقوبة ولم يفعل شىء سوى تصريحه بعدم ممانعته للحديث مع الخطيب".