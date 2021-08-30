اتحاد الكرة يمنح فرق الدوري الممتاز راحة حتي 21 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق الدوري الممتاز، راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية.

وأكد اتحاد الكرة في بيان نشره مساء اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي، أن هذا القرار، جاء حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة ، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.