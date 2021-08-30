رسمياً.. مختار مختار مدرباً لغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

تعاقد نادي غزل المحلة مع مختار مختار ليتولى القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل خلفاً لخالد عيد.

ورحل خالد عيد عن مقعد المدير الفني لفريق غزل المحلة بعد أن نجح في قيادة الفريق إلى البقاء في الدوري الممتاز.

ويعاون مختار مختار عبد الله رجب في منصب المدرب العام، وأسامة محمد وعمرو رمضان في منصب المدرب المساعد، وعصام عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى، وسعيد عبد العظيم معداً بدنياً.

ويأمل فريق غزل المحلة في أن يتطور تحت قيادة مدربه الأسبق مختار مختار العائد من جديد لقيادة الفريق الأزرق نحو مركز متقدم في دوري الموسم المقبل.