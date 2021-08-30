بعد الجزائري رزقي حمرون..مدافع مصر المقاصة سادس صفقات فاركو في الميركاتو الصيفي

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واصلت إدارة نادي فاركو المصري تعزيز تشكيلة الفريق بالمزيد من الصفقات المميزة تحضيرًا للموسم الكروي الجديد 2022/2021، وهذه المرة بالتعاقد مع مدافع مصر المقاصة «أحمد عبد العزيز مودي» بعد أيام قليلة من وصول المهاجم الجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل.
وطلب المدير الفني لنادي فاركو «مجدي عبد العاطي» التعاقد مع أحمد عبد العزيز مودي الذي برز في مركز الظهير الأيسر الأساسي رفقة مصر المقاصة على مدار السنوات الخمس الماضية (2016-2021).
ويُجيد أحمد مودي في مركز قلب الدفاع نظرًا لتمتعه بطول فارع (1.90 سم)، ومن المتوقع لعبه لهذا الدور مع فاركو خلال الموسم الجديد، حيث سيحتفل في أكتوبر المقبل بعيد ميلاده الـ 34 (مواليد 7 أكتوبر 1987).
ويتمتع اللاعب بخبرات واسعة في الدوري المصري، حيث بدأ مسيرته مع الاسماعيلي، وقبل مشاركته مع مصر المقاصة في 122 مباراة، خاض تجربة مميزة مع المقاولون العرب، واحترف لمدة موسم مع نادي النجمة اللبناني.
وقالت إدارة نادي فاركو – الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز – إن أحمد عبد العزيز مودي وقع بشكل رسمي على عقد مدته 3 سنوات، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي.
صفقات فاركو في الميركاتو الصيفي 2021
- الجزائري رزقي حمرون – قادم من شبيبة القبائل الجزائري
- المصري محمود فؤاد – قادم من العين السعودي
- النيجيري كينجسلي سوكاري – قادم من الصفاقسي التونسي
- المصري محمود عماد – قادم من بتروجيت المصري
- المصري عبد الله بكري – قادم من بيراميدز المصري
- المصري أحمد عبد العزيز مودي – قادم من مصر المقاصة المصري
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