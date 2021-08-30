أجايي يحاول خيانة الاهلي مع الزمالك في الميركاتو الصيفي 2022!

رد المهاجم الدولي النيجيري السابق «جونيور أجايي» بالرفض على طلب إدارة النادي الاهلي بالانتقال خلال سوق الانتقالات الحالي، إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه من خارج الدوري المصري.

ورفض جونيور أجايي بسبب تفضيله البقاء في القاهرة حتى اعتزال كرة القدم، ما دفعه إلى طلب الاستمرار بين صفوف الاهلي لحين انتهاء عقده في يونيو 2022 من أجل تحقيق الرحيل بشكل مجاني إلى الفريق الذي يود الانضمام له، وبالتالي تحقيق أكبر استفادة مادية ممكنة.

ويخطط اللاعب صاحب الـ 25 عامًا للبقاء في القاهرة لسنوات قادمة ربما حتى موعد الاعتزال، حيث استقر هناك منذ مجيئه من الصفاقسي التونسي عام 2016، ما يعني أن نيته تتجه بشكل واضح وصريح نحو الانضمام لصفوف الغريم التقليدي «الزمالك» وهو ما ترفضه إدارة الاهلي بشكل تام لهذا تُصر على بيعه قبل سنة من نهاية عقده.

وأُجبر أجايي على التفكير بهذه الطريقة بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء، تزامنًا مع انضمام الثنائي الأجنبي «لويس ميكيسوني وبيرسي تاو» للنادي الاهلي بعقود طويلة الأمد نهاية الأسبوع الماضي، ناهيك عن تدعيم المدير الفني للفريق «بيتسو موسيماني» لخط الهجوم بلاعب نادي سموحة «حسام حسن».

ولم يُشارك جونيور أجايي سوى 6 مرات كأساسي في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي 2021/2020، بالاضافة إلى 4 مباريات كبديل، الشيء الذي أثر بالسلب على مستواه الفني والبدني، ليكتفي بتسجيل هدفين فقط.

وكان أجايي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الأهلي في الفترة من 2016 إلى 2020، لكن كل شيء تغير بعد تولي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمسؤولية تدريب الفريق خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر.

ويمتلك الاهلي 7 لاعبين أجانب في الوقت الراهن هم «علي معلول وبدر بانون وأليو ديانج وجونيور أجايي ووالتر بواليا ولويس ميكيسوني وبيرسي تاون».

وسيتوجب على إدارة الاهلي بيع الثنائي والتر بواليا وجونيور أجايي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث لا تسمح لائحة القيد في الدوري المصري الموسم المقبل 2022/2021 بقيد أكثر من 5 لاعبين أجانب.

وينتظر مدير التعاقدات في الاهلي «أمير توفيق» العروض المقدمة من أجل جونيور أجايي ووالتر بواليا خلال الأسابيع القادمة لاتخاذ قرار البيع النهائي.