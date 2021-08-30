تعرف على تاريخ مواجهات عمان واليابان قبل افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، المقرر إقامتها على باناسونيك سويتا في اليابان يوم الخميس الموافق 2 سبتمير 2021.

يذكر أن قرعة الدور النهائي والحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وضعت المنتخب العماني في المجموعة الثانية، بجانب كل من السعودية وفيتنام والصين واليابان وأستراليا.

وستنطلق مباريات منتخب عمان في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب اليابان الذي اكتسح جميع خصومه في تصفيات المرحلة الثانية، وجمع 24 نقطة (العلامة الكاملة) من 8 انتصارات دون أي تعادل أو خسارة.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة الصعبة، سيكون المنتخب العماني على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه السعودي يوم 7 سبتمبر.

كان منتخب سلطنة عمان قد ترشح إلى المرحلة الثالثة مع مدربه الكرواتي الجديد برانكو إيفانكوفيتش برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخساراتين أمام المنتخب القطري الذي شارك كضيف شرف بهدف التحضير للمشاركة في المونديال بصفته صاحب الأرض والضيافة.

وسيختتم منتخب عُمان مبارياته في هذه التصفيات يوم 29 مارس 2022 بمواجهة الصين، وذلك بعد 5 أيام فقط من مواجهة منتخب فيتنام المتطور في الآونة الأخيرة.

تاريخ مواجهات عمان واليابان

تُعد مواجهة عمان واليابان القادمة رقم 12 في تاريخ لقاءات المنتخبين، حيث لم يتمكن المنتخب العماني من هزيمة نظيره الياباني من قبل في 11 مباراة، حيث خسر في 9 مباريات، وكان التعادل حاضراً في مبارتين.

ويرجع أول لقاء جمع بين عمان واليابان الى تصفيات كأس العالم 1998 بالمرحلة الأولى، وفاز وقتها منتخب اليابان ذهاباً بهدف دون رد، وخيم التعادل على لقاء الإياب بهدف مقابل هدف.

ثم ألتقى المنتخبين مرة آخري في تصفيات كأس العالم 2006 بالمرحلة الأولى، وفاز منتخب اليابان ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 1-صفر.

كما تواجه المنتخبين في دور المجموعات بالجولة الاولى من كأس آسيا 2004، والتي شهدت فوز المنتخب الياباني بهدف دون مقابل.

وفي عام 2008 تواجه المنتخبين في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2010، حيث فاز حينها منتخب اليابان ذهاباّ بنتيجة 3-صفر، وفي لقاء الإياب تعادلا بنتيجة 1-1.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره العماني في مباراة الذهاب 3-صفر، وفي مباراة الإياب 2-1.

ثم ألتقى المنتخبين بعدها في مباراة ودية يوم 11-11-2016، والتي انتهت بفوز عريض للمنتخب الياباني برباعية نظيفة.

أما آخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، انتهي اللقاء بفوز المنتخب الياباني بهدف دون مقابل سجل من ضربة جزاء.