شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا ينضم لمعسكر المنتخب والفريق يؤدى تدريبه الثالث بالدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر لمعسكر الفراعنة، اليوم، استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأنجولي فى التاسعة مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى في بداية مشوار تصفيات المونديال قبل السفر الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم 5 سبتمبر فى الجولة الثانية.

وخاض المنتخب مرانه الثالث فى الملعب الرئيسي للدفاع الجوي وجاء حماسيا وقاده حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون، واشتمل على وحدات فنية وخططية وبعض الوحدات البدنية لتجهيز جميع اللاعبين لضربة البداية أمام أنجولا.