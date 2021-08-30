اخبار الرياضه

كوكا ينضم لمعسكر المنتخب والفريق يؤدى تدريبه الثالث بالدفاع الجوي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا ينضم لمعسكر المنتخب والفريق يؤدى تدريبه الثالث بالدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر لمعسكر الفراعنة، اليوم، استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأنجولي فى التاسعة مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى في بداية مشوار تصفيات المونديال قبل السفر الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم 5 سبتمبر فى الجولة الثانية.

 

وخاض المنتخب مرانه الثالث فى الملعب الرئيسي للدفاع الجوي وجاء حماسيا وقاده حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون، واشتمل على وحدات فنية وخططية وبعض الوحدات البدنية لتجهيز جميع اللاعبين لضربة البداية أمام أنجولا.

 

1fa1530d-0335-4c8f-a37e-e38d9bbd3b61

البدري و كوكا

 

5af40c17-d025-472d-88ac-967a4eb5d251

طارق مصطفي و عبد الشافي

 

5b61a267-0785-46a0-aa6c-6e74c3d280bf

عبدالله السعيد و طارق حامد

 

511fc3b1-4bed-427b-bee5-935c94bf4eea

لاعبو منتخب مصر

 

a9738b63-b047-4007-98a9-376e5452e20b

البدري و كوكا

baec8991-1462-43ec-bffb-37359f82072d

مصطفي فتحي و الهاني سليمان

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا