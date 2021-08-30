شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: الفيفا أثنى على عروض الشركة المتحدة وأشكر مجهودها الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، الشكر للقائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لحرصهم الشديد على إسعاد المصريين، وحصولهم على حقوق بث مباريات المنتخب الوطنى في تصفيات كأس العالم، وتابع: "أنا بشكر المتحدة على حرصها الشديد على حصول مصر على بث مباريات المنتخب".

وأضاف "أبو ريدة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة العمل على حصول مصر على حقوق بث مباريات المنتخب الوطنى في تصفيات كأس العالم ، وتابع:"خلال الـ8 شهور الماضية تم التفاوض مع الفيفا بشكل مباشر.. وأولادنا في الشركة المتحدة عملوا بشكل جيد".

أكد "أبو ريدة"، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم، أثنى على الأفكار والعروض التي قدمتها الشركة المتحدة ، وتابع:"الشركة المتحدة اجتهدت من أجل إسعاد الشعب المصرى"، لافتاً إلى أن الشركة المتحدة حصلت على حقوق حصرية في بطولة إفريقيا المقبلة، مضيفاً:"الدولة المصرية لديها استراتيجية كبيرة للحصول على بث المباريات في البطولات الكبرى".