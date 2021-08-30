شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد أكثر لاعبى الوسط استخلاصا للكرة فى الدورى.. ودونجا الأعلى فاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، قائمة أكثر لاعبى الوسط استخلاصاً للكرة خلال مباريات بطولة الدورى المصرى لموسم 2020/2021 والذى نجح الزمالك فى التتويج بلقبه للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.

ونجح طارق حامد فى استخلاص الكرة 445 مرة خلال 33 مباراة خاضها مع الزمالك هذا الموسم بعدد 2704 دقائق، بواقع 13.75 فى المباراة الواحدة، ليعتلى قائمة أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة هذا الموسم.

بينما خطف نبيل عماد دونجا لقب الأكثر فاعلية بعدما نجح في استخلاص الكرة في المباراة الواحدة بمعدل 14.69، بعدما حقق رقم 428 استخلاصا هذا الموسم في 29 مباراة خاضها مع بيراميدز.

وجاء المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى في المركز الثالث برصيد 347 استخلاصا خلال 33 مباراة خاضها مع المارد الأحمر، بمعدل 13.14 فى المباراة الواحدة، فيما جاء بعده زميله حمدى فتحى بعدد 279 استخلاصا في 21 مباراة بواقع 13.99 فى المباراة الواحدة.

وتوج طارق حامد مع الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.