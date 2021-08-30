شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة بعد الخسارة فى الدور الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، أمام الأوكرانية كالينينا المصنفة 75 عالميا بمجموعتين لواحدة فى الدور الرئيسي، لتودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وضربت بطلة التنس ميار شريف، موعدا في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر بطولات الجراند سلام لهذا العام، وذلك بعد دخولها الجدول الرئيسي للبطولة كـ«خاسرة محظوظة»، لتواجه في الدور الأول للجدول الرئيسي ببطولة أمريكا المفتوحة، الأوكرانية كالينينا المصنفة 75 عالميا.

واستفادت ميار شريف، من بطاقة "الخاسرة المحظوظة" التي منحتها اللجنة المنظمة لبطولة أمريكا المفتوحة للاعبات اللاتي لم ينجحن في التأهل إلى الأدوار الرئيسية، لتعويض أي انسحاب مفاجئ لكبار المصنفات.