شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال بعد الانضمام للزمالك: خطوة مهمة في مشواري لأحد قطبي الرياضة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللاعب عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري والمنضم حديثا لنادى الزمالك، رسالة بعد انضمامه الى القلعة البيضاء رسميا، ونشر عمر كمال صور من توقيعه العقد وبتيشرت الزمالك على حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "الحمد لله والشكر لله خطوة جديدة ومهمة في مشواري الكروي بإتمام التعاقد رسميا مع نادي الزمالك أحد قطبي الرياضة المصرية".



عمر كمال على انستجرام

وأضاف عمر كمال في رسالته: "أتمنى من الله عز وجل التوفيق فيما اختارني له واختاره لي وأن أكون عند حسن ظن الجميع، وخاصة جمهور نادي الزمالك العظيم وأكون سبب في إسعادهم وأن استمر في تحقيق أهدافي، ومن أهمها اللعب بقميص منتخب مصر الأول إن شاء الله".



عمر كمال يوقع عقد الانتقال للزمالك



صور عمر كمال خلال الانتقال

وكان نادي الزمالك قد أعلن اليوم، الاثنين، أولى صفقاته بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء فى حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمرى المدير التنفيذى، وحسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وفضّل الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد؛ نظرا لقدرته الكبيرة على الوصول لشباك المنافسين، حيث سجل حتى الآن 13 هدفا خلال 31 مباراة خاضها مع المصرى البورسعيدى، كما صنع هدفين لزملائه.

كما يمتلك عمر كمال عبد الواحد ميزة قوية، وهى أنه سجل فى مباراتي المصرى مع الأهلى فى الدور الأول والثانى، كما سجل فى شباك بيراميدز، مما يعنى أنه لا يخشى مواجهة الكبار فى الدورى.