شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة الإماراتية: نهدف لتأسيس نادٍ باسم الزمالك يخوض مسابقات أبو ظبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مصطفى كامل، رئيس شركة إي فريندز سبورت الإماراتية، أن الشركة تهدف لإنشاء نادٍ فى الإمارات باسم الزمالك يخوض مسابقات في الإمارات، وذلك فى المؤتمر المقام حاليا لإعلان إنشاء نادٍ فى الإمارات يحمل اسم الزمالك.

وحضر حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وعمرو مصطفي كامل رئيس مجلس إدارة شركة إي فريندز سبورت، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي والكابتن حسين السيد والدكتور حسام المندوه عضوي اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي وبدر حامد رئيس قطاعات الناشئين، والكابتن أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق.

وقال عمرو مصطفى كامل رئيس الشركة الإماراتية، "أول مرة نصدر براند مصرى لبره وهنفتتح النادى تحت إشراف وإدارة فنية للزمالك، والغرض تأسيس فريق يلعب فى مسابقات إماراتية باسم الزمالك زى الفرق العالمية وده هيحقق استفادة فنية ومادية للزمالك".

ومن جانبه، رحب حسين لبيب بعمرو مصطفى كامل قائلا، "لدينا طموحات عديدة ومن ضمنها الناحية الاستثمارية والرياضية واليوم نقوم بتوقيع بروتوكول لإنشاء فرع لنادي الزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأشار لبيب إلى أن هذا ثاني بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران، حيث نحاول تعظيم دور الزمالك الرياضي.

وقال لبيب، "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك في دولة الإمارات، وهذا ثانى بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران، وهذا نجاح ادارى ورياضي، وهذا تعتبر فروع للنادي، ونحاول تعظيم دور الزمالك الرياضي".







































































