شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بطل أنجولا فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره إنتر كلوب الأنجولي فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد غد، الأربعاء، بعد فوز الأخير على فاب الكاميرونى فى ربع النهائى 31/29.

بيتنا فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على أسفى السنغالى بنتيجة 49/22 اليوم الاثنين، فى ربع النهائى.

ونجح فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 48/ 23 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية.

وخطف فريق الأهلى الفوز الأول بنتيجة 46 / 26 على ريما النيجير فى ضربة بداية المنافسة قبل أن يهزم ريد ستار الإيفوارى بنتيجة 45/26.

وتضم بعثة رجال يد الأهلى كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهانى النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسى مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائى علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

أما قائمة لاعبى فريق رجال يد الأهلى فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضى وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيرى وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هانى ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامى وإبراهيم المصرى واحمد عادل وياسر سيف.